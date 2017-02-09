Милош Раонич: «Я четвертая ракетка мира, а ощущаю себя посредственно, как Андре Агасси»

Милош поделился ощущениями от происходящего в его жизни в письме, написанному себе же, только из будущего.

«Это было в начале карьеры Андре, в конце 80-х. Он был многообещающим спортсменом, но еще не звездой. Он поднимался по лестнице и поднялся на третье место в рейтинге. В послематчевом интервью репортер спросил его: «Каково быть третьим номером в мире?»

«Не могу отделаться от ощущения посредственности», – ответил Агасси.

Посредственность. Он был третьей ракеткой и чувствовал себя подсредственно. Сумасшествие, правда? Но это еще не самая сумасшедшая часть.

Самая сумасшедшая – это то, что сейчас я могу полностью связать себя с тем, через что проходил он.

Мне 26 лет, и я четвертый в мире. И я задаю себе вопрос: кто ты, Милош? Ты – невероятная история успеха или то, чем ощущал себя Агасси? Ты посредственность?

Моя самая большая фобия – страх, что я однажды оглянусь назад и почувствую, что не реализовал себя полностью как игрок. Что я не стану первой ракеткой мира. Что не выиграю несколько «шлемов».

Я так близко, но кажется, что так далеко. Шаги стали длиннее, вспышки – еще ярче. Это нервирует. Оказалось, дорога от номера четыре к номеру один длиннее, чем любая из тех дорог, которые я уже прошел», – написал Раонич.

Полностью с текстом можно ознакомиться на сайте The Players’ Tribune.

Отставание Раонича от Энди Маррея, занимающего первое место в рейтинге АТР, составляет 6610 очков.

Рейтинг АТР, в котором Раоничу еще есть, чем заняться

Канал в телеграме, у которого нет страхов и фобий