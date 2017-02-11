Рафаэль Надаль прекратит сотрудничество с дядей Тони с 2018 года

«Это наш последний сезон. Со следующего года я перестану тренировать Рафу и посвящу себя нашей академии в Манакоре. Я хочу тренировать молодые таланты.

До того, как Рафе исполнилось 17 лет, я решал абсолютно все. Затем появился менеджер Карлос Коста, свое мнение стал высказывать отец Рафы. С каждым годом сила моего решения становилась все меньше и меньше, и сейчас от меня ничего не зависит», – цитирует Тони Надаля Marca.

Рафаэль – 14-кратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах.

Тони тренировал Рафу с 4-летнего возраста. Испанец выиграл 14 мэйджоров с племянником и стал самым титулованным тренером в истории.

Канал в телеграме, который Надалю надо постараться, чтобы возглавить