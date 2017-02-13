Карен Хачанов влетел в топ-50 рейтинга АТР, Роджер Федерер стал девятым

Карен Хачанов и Даниил Медведев прибавили по три позиции в новой версии мужского тура. В первой десятке лишь одна рокировка – Роджер Федерер поменялся местами с Гаэлем Монфисом.

Рейтинг ATP, версия от 13 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада)- 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4625,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4295,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3470,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3405,

9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260,

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3145…

48 (51). Карен Хачанов (Россия) – 904…

54 (55). Андрей Кузнецов (Россия) – 835…

60 (63). Даниил Медведев (Россия) – 779…

85 (86). Константин Кравчук (Россия) – 644…

87 (89). Михаил Южный (Россия) – 631.

В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло, а Елена Веснина опустилась с 15-й на 16-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 13 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3705,

16 (15). Елена Веснина (Россия) – 2402…

23 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1941…

32 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1450…

37 (39). Екатерина Макарова (Россия) – 1377…

83 (87). Евгения Родина (Россия) – 756…

87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) – 748…

93 (97). Ирина Хромачева (Россия) – 680.

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