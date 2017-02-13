AFP

Мария Шарапова пожертвовала 2,3 миллиона рублей детским домам России

Шарапова пожертвовала 2,3 миллиона рублей детским домам России
Eurosport

1 час назад

Благородный поступок красивой теннисистки.

«Я и президент Lotte Rus Янг Сок презентуем благотворительный проект: часть доходов от продаж Sugarpova в мини-баре Lotte Hotel в Москве пойдет сиротам России», – объявила Мария Шарапова.

  • Шарапова отбыла дисквалификацию, связанную с употреблением мельдония, вернется на корт 26 апреля и выступит на турнире в Штутгарте.
  • Шарапова – пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
  • Sugarpova – бренд жевательных конфет, запущенный Шараповой в 2012 году.

Календарь турниров WTA в 2017 году, в которых снова будет Мария Юрьевна

Канал в телеграме с пониманием относится к решению боссов мадридского турнира

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