AFP
Мария Шарапова пожертвовала 2,3 миллиона рублей детским домам России
Благородный поступок красивой теннисистки.
«Я и президент Lotte Rus Янг Сок презентуем благотворительный проект: часть доходов от продаж Sugarpova в мини-баре Lotte Hotel в Москве пойдет сиротам России», – объявила Мария Шарапова.
- Шарапова отбыла дисквалификацию, связанную с употреблением мельдония, вернется на корт 26 апреля и выступит на турнире в Штутгарте.
- Шарапова – пятикратная победительница мэйджоров, обладательница карьерного «Большого шлема».
- Sugarpova – бренд жевательных конфет, запущенный Шараповой в 2012 году.
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