Устрой дестрой. Самая мерзкая тенденция тенниса

В недавнем матче Кубка Дэвиса между Канадой и Великобританией случилось непоправимое: во время решающей пятой игры Денис Шаповалов психанул и подал эйс в глаз главного судьи матча Арно Габаса. До того дня 17-летний парень назывался одним из самых перспективных игроков своего возраста: по крайней мере, на последнем юниорском Уимблдоне сильнее него никого не было. После инцидента вопрос о перспективах Дениса повис в воздухе – матч приостановили, а канадцам засчитали поражение.

Шаповалову пока выписан штраф в 12 тысяч долларов. Цифры незначительны для топ-игроков, но не для Дениса: за ничтожную карьеру он заработал чуть больше 60 тысяч. При этом штраф еще могут поднять, а самого злодея отстранить от игры на пару месяцев, что обернется еще большими финансовыми потерями. Теннисисты – они как самолеты: если не в эксплуатации, то существуют в убыток.

Сразу после происшествия Денис, разумеется, стал джентльменом года: извинился и получил поддержку команды. Очевидцы осудили поступок, но само попадание признали случайным инцидентом. При всем желании Шаповалову не хватило бы таланта угодить в глаз арбитру с расстояния в семь метров. Но если бы он знал, что в теннисе не принято демонстрировать эмоции подобным образом, то мяч из его руки не вылетел бы вообще. В поддержку Дениса высказался и Кафельников.

Игроки на кортах бушевали еще и во времена Евгения. Например, в 95-м Хенмана сняли с парного Уимблдона за то, что он засадил мячом в девочку, подающую мячи. Сам Шаповалов тогда еще не родился, но во времена взросления у него тоже было с кого брать пример. Скорее всего, он видел, как в финале 2012-го года в Квинзе Налбалдян чуть не сломал ногу дяденьке на линии – за это аргентинец получил штраф в 35 тысяч и даже не был отстранен от дальнейших соревнований.

Чуть позже появился Кирьос, и с ним организаторы обходились более жестко, особенно, после рецидивов его выкидонов. Так, за недавнюю неспортивную игру против Миши Зверева его не только оштрафовали на 33 тысячи долларов, но и обязали посещать спортивного психолога.

Всем симпатичны на корте харизматичные Рэмбо, как Сафин. Но молодые игроки всегда перенимают все у старших – иногда подражания касаются только хороших сторон. Поэтому на юношеских и детских турнирах частенько вместо тенниса родители наблюдают за слезами, криками и швыряниями ракеток. Эмоции кипят даже на турнирах детского сада, но теннис всегда отличался от других видов спорта британской сдержанностью и воспитанностью. Хочешь быть частью этого? Учись контролировать эмоции. Нет? Футбольная секция через дорогу.

Спорт – это эмоции, а спорт высоких достижений – это еще и огромные деньги, которые возводят эмоции в квадрат. Провести формальную грань между допустимым и недопустимым в такой эфирной области, как выражение эмоций – сложная задача. Побед без спортивной злости не достичь, но ударение все же должно стоять на слове «спортивной», а последние тенденции смещают его на слово «злость». Порой в одном так любимом теннисистами возгласе «Come on!» содержится столько ненависти к сопернику, что может порваться теннисная сетка.

В первую очередь, чтобы не плодить Шаповаловых, за лишние эмоции нужно наказывать всех, не глядя на статус и заслуги. Если теннисист не контролирует эмоции и прямо во время финального матча в Дохе едва не предвещает подвиг Шаповалова, его нужно снимать. Даже если фамилия этого человека начинается на Джоко- и заканчивается на -вич, а такое решение грозит турниру финансовыми потерями. Настало время выбирать: или терять деньги и воспитывать игроков, или смотреть на толпу невежд, раскидывающих ракетки и мячи по всему стадиону.

Грусть истории в том, что зрителям, возможно, именно это и надо – Коко Вандевеге уже срывает аплодисменты после очередной расколотой ракетки и интегрирует неадекватное поведение в личный стиль игры.

Правда, теперь ей придется платить за это еще больше. В офисе спонсора Коко – производителя ракеток из Японии Yonex – устали смотреть на демонизацию тенниса и объявили, что будут штрафовать игроков за каждый разбитый снаряд. Революционная мера уже встретила сопротивление со стороны некоторых спортсменов, а помимо Вандевеге японскими ракетками машут такие буйволы тенниса, как Кербер, Вавринка, Кирьос и Гаврилова.

Терпение японцев лопнуло еще во время первых трех дней АО: за надругательства над ракетками в Австралии оштрафовали 11 теннисистов. В их число попал, конечно, Кирьос во время пятисетовика с Сеппи. Пошли слухи, что Кирьос может не продлить контракт с компанией: организаторы и так опустили его на 2500 долларов за ракетки и еще на 3000 за ругательства. Но дело не в деньгах – просто вряд ли главный анархист тенниса будет рад еще и воспитанию от спонсора.

Комментировать ситуацию в Yonex не спешат. Пока они отмахиваются официальными релизами: в Японии заявили, что уважают труд производителей ракеток и не считают приемлемым крушение их продукта на глазах телекамер. Они первыми ввели подобные санкции, но не факт, что последними. Пощечины от инвесторов вряд ли заметят топ-игроки, а Вандевеге, скорее всего, продолжит колошматить ракетки о бетон, песок и траву и зарабатывать новых подписчиков. Но на уровнях ниже – на тех, где играет Шаповалов – на счету каждый доллар. Прежде чем беситься после первого же фэйла, они задумаются если не об устоях аристократической игры, так хотя бы о кошельках родителей и спонсоров.

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