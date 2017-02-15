Горнолыжница Мишель Гизин: «Когда Роджер Федерер обнял меня, я чуть не упала в обморок»

Швейцарская горнолыжница рассказала о встрече с Роджером Федерером, который поприсутствовал на соревнованиях Санкт-Морице. «Когда он меня обнял, я чуть не упала в обморок. Это было прекрасно. Моя мама тоже с ним пообщалась, потому что она его поклонница. Мы будем разговаривать об этом дне еще несколько месяцев.

Он поздравил меня с серебром, а я его – с недавней победой на Australian Open. Он сказал, что ему до сих пор тяжело поверить, что он победил. Он до сих пор пересматривает лучшие моменты, чтобы понять, что это было по-настоящему», – рассказала Гизин Tennisworldusa.

В конце января-2017 Федерер выиграл Australian Open и взлетел на девятое место в рейтинге ATP.

Мишель Гизин занимает 24-е место в общем зачете горных лыж.

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