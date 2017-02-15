Eurosport
Горячие фотографии Бушар, Возняцки и Уильямс в купальниках, от которых поднимаются все части тела
Девушки постарались для Sports Illustrated.
Серена, Каролин и Эжени приняли участие в съемках для нового номера журнала.
Эжени и зеленый купальник
Эжени и красный купальник
Эжени и белый купальник
Серена и горячий душ
Серена и необычные бусы
Серена и игривое настроение
Каролин Возняцки и прозрачное платьице
Каролин Возняцки и сочные округлости
Каролин Возняцки и теннисная сетка
- Бушар занимает 44-е место в рейтинге WTA, Возняцки – 18-я, Уильямс – первая.
- В конце января Серена выиграла Australian Open и побила рекорд Штеффи Граф по количеству титулов ТБШ (23).
Календарь и результаты турниров WTA
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте