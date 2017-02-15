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Горячие фотографии Бушар, Возняцки и Уильямс в купальниках, от которых поднимаются все части тела

Горячие фотографии Бушар, Возняцки и Уильямс в купальниках, от которых поднимаются все части тела
Eurosport

1 час назад

Девушки постарались для Sports Illustrated.

Серена, Каролин и Эжени приняли участие в съемках для нового номера журнала.

Эжени и зеленый купальник

Эжени и красный купальник

Эжени и белый купальник

Серена и горячий душ

Серена и необычные бусы

Серена и игривое настроение

Каролин Возняцки и прозрачное платьице

Каролин Возняцки и сочные округлости

Каролин Возняцки и теннисная сетка

  • Бушар занимает 44-е место в рейтинге WTA, Возняцки – 18-я, Уильямс – первая.
  • В конце января Серена выиграла Australian Open и побила рекорд Штеффи Граф по количеству титулов ТБШ (23).

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