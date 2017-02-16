Eurosport
Эжени Бушар сходила на матч НБА с фанатом, которому проспорила свидание
Канадская теннисистка умеет держать слово.
Бушар сводила молодого человека на матч «Бруклина» и «Милуоки» и поделилась этим событием в соцсетях.
- Эжени проиграла спор болельщику, который попросил ее о свидании в случае победы «Нью-Ингленд Пэтриотс» над «Атлантой Фэлконс» в финальном матче НФЛ.
- «Пэтриотс» выиграли Супербоул, отставая перед заключительной четвертью на 19 очков.
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