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Эжени Бушар сходила на матч НБА с фанатом, которому проспорила свидание

Бушар сходила на матч НБА с фанатом, которому проспорила свидание
Eurosport

1 час назад

Канадская теннисистка умеет держать слово.

Бушар сводила молодого человека на матч «Бруклина» и «Милуоки» и поделилась этим событием в соцсетях.

  • Эжени проиграла спор болельщику, который попросил ее о свидании в случае победы «Нью-Ингленд Пэтриотс» над «Атлантой Фэлконс» в финальном матче НФЛ.
  • «Пэтриотс» выиграли Супербоул, отставая перед заключительной четвертью на 19 очков.

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