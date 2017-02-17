«Без коляски я был бы ничем не примечательным человеком». Австралийский чемпион живет на полную

В школе Дилану было непросто: он стеснялся физической неполноценности, а соседские дети обзывали его калекой. Алькот родился с опухолью – сразу после родов ему понадобилась операция, в ходе которой был поврежден спинной мозг. Первые три года жизни Дилан почти целиком провел в больнице и перенес около 15 хирургических вмешательств. После этого состояние мальчика слегка улучшилось, но всю жизнь ему предстояло провести в инвалидном кресле. Дилан почти не выходил из дома и сильно располнел – все время он посвящал видеоиграм и еде.

Будущего трехкратного паралимпийского чемпиона спасла любовь к спорту. Еще в 10 лет он увлекся плаванием, а чуть позже баскетболом и теннисом. Даже с лишним весом в спорте неплохо получалось, поэтому однажды Дилан отбросил джойстик и твердо решил похудеть, чтобы добиться большего.

План тренировок был суровым: парень клал пару дополнительных книг в коляску и самостоятельно проезжал два километра до школы и обратно. Около шести месяцев, по его словам, не ел ничего, кроме рисовых крекеров. За это время он сбросил почти 20 кило.

Наряду с телом закалялся и характер – родители и старший брат намеренно не обращались с ним как с особым ребенком: «Мы дрались с братом за выбор канала на телевизоре. Он был быстрее меня, поэтому почти всегда пульт оказывался у него. Я мог стащить пульт, пока брат в ванне. Поэтому он клал его на холодильник – туда мне было не добраться».

По словам Дилана, люди с ограниченными возможностями, особенно дети, получают слишком много семейной заботы. Потом они попадают в реальный мир и теряются.

В 15 лет Алькот сделал акцент на баскетболе. В 17 он еще не закончил школу, зато уже выиграл золото на Паралимпийских играх в 2008-м. В 2012-м в Лондоне он снова представлял Австралию в баскетболе и только после этого перешел в теннис.

Уже спустя два года, в 2015-м, он выиграл первый АО. Позже взял еще два домашних «Шлема», а между ними выиграл два паралимпийских золота в Рио – в паре и в одиночке. Причем Дилан статуса своих титулов совсем не стесняется и даже наоборот – гордится, что он спортсмен с ограниченными возможностями:

" Люди часто представляют меня как теннисиста. А я поправляю их – я теннисист-колясочник. Некоторые спортсмены с ограниченными возможностями говорят, что побывали на Олимпийских играх. Я всегда говорю, что был на Паралимпийских играх – считаю, незачем это скрывать "

На прошлых Играх в Рио были пали сотни паралимпийских рекордов, а он прокомментировал это так: «Да, мы славно зажгли. Основная Олимпиада стала разогревом для нас».

Его называли спортсменом года по версии GQ, а в прошлом году Алькот получил медаль Ньюкомба – приз лучшему теннисисту Австралии за 2016 год. В голосовании он обогнал Гаврилову, Миллмана и Стосур.

Дилан принял себя таким, какой есть. Он часто получает письма об исследованиях стволовых клеток, роботизированных ногах и экзоскелетах, но удаляет их, не читая. Даже если бы все это сработало, он любит нынешнюю жизнь: «У меня бы не было тех возможностей без коляски. Я был бы ничем не примечательным человеком»

Больше всего он мечтает помочь остальным инвалидам, поэтому изо всех сил стремится проявить себя в медиасферах. Сейчас спортсмен зажигает на радиостанции диджеем утреннего шоу, а еще хочет запустить передачу на ТВ. В детстве Алькот восхищался Патриком Рафтером, но знал, что никогда не станет таким, как он. Парень надеется, что жизнь таких, как он, будет во всеобщем внимании чаще, чем две недели раз в четыре года:

" В 12 лет в школе было непросто. Если бы я мог включить ТВ и увидеть таких, как я, то я бы спросил себя: «А что это за парень?» А потом я бы попытался стать похожим на него "

Несмотря на физическую неполноценность, Дилан живет яркой жизнью: «20 процентов населения Земли – люди с ограниченными возможностями Некоторые ноют про дискриминацию и недостаток рабочих мест. У меня другой подход: я показываюсь на людях и просто занимаюсь обычными делами. Например, отрываюсь на музыкальных фестивалях в крауд-серфинге».

Поддерживать хороший настрой Дилану помогает его девушка Кейт: «Она на 10 из 10. Многие не верят, когда видят ее. Многие думают, что девушка тоже в коляске. Некоторые смотрят на нас и думают, что она моя сестра или сиделка. Это тупо. Мне повезло с ней, а ей со мной».

Сейчас Дилан живет в австралийской Балаклаве с Кейт в квартире на втором этаже. Чтобы коляска проезжала в душ, они убрали стеклянную дверь из кабины. «Хреново – теперь весь пол водой заливает», – улыбается Дилан. Но это единственное изменение в квартире ради него.

Другие тексты Никиты Щекутина:

Устрой дестрой. Самая мерзкая тенденция тенниса

Солнце забыло дома часы. Почему жара – не оправдание теннисистам

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете