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Эжени Бушар сказала, что пойдет на второе свидание с парнем из твиттера

Бушар сказала, что пойдет на второе свидание с парнем из твиттера
Eurosport

27 мин. назад

Счастливчик надеется и верит, что канадская теннисистка не шутила.

Эжени Бушар осталась довольна случайным свиданием с фанатом «Пэтриотс», которому проиграла спор. Сообщив репортерам, что он «нормальный», канадка утвердительно ответила на вопрос о повторной встрече.

– Вам понравилось? Пойдете на второе свидание?

– Да, конечно.

  • Эжени Бушар проиграла свидание в твиттере, когда поспорила с парнем об исходе Супербоула.
  • Канадка – 44-я ракетка мира.

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