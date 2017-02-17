Eurosport
Эжени Бушар сказала, что пойдет на второе свидание с парнем из твиттера
Счастливчик надеется и верит, что канадская теннисистка не шутила.
Эжени Бушар осталась довольна случайным свиданием с фанатом «Пэтриотс», которому проиграла спор. Сообщив репортерам, что он «нормальный», канадка утвердительно ответила на вопрос о повторной встрече.
– Вам понравилось? Пойдете на второе свидание?
– Да, конечно.
- Эжени Бушар проиграла свидание в твиттере, когда поспорила с парнем об исходе Супербоула.
- Канадка – 44-я ракетка мира.
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