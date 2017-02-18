AFP

Роджер Федерер: «Не катаюсь на лыжах, потому что боюсь получить травму»

Федерер: «Не катаюсь на лыжах, потому что боюсь получить травму»
Eurosport

45 мин. назад

Швейцарца можно понять, если вспомнить о Михаэле Шумахере.

Роджер приехал на чемпионат мира по горным лыжам в Санкт-Мориц, чтобы поддержать соотечественников, и поделился впечатлениями.

«Что меня впечатлило в лыжных соревнованиях? Тот факт, что за несколько секунд все решается. Это дело мгновения. У вас меньше времени. В теннисе все по-другому.

Я не катаюсь на лыжах, потому что очень боюсь получить травму. Даже надевать эти тяжелые лыжные ботинки сложно.

В прошлом году у меня было время сходить с дочерьми на лыжи, но я предпочел этого не делать. Дочкам нравятся лыжи, и они находятся в подходящем возрасте, чтобы научиться кататься», – цитирует Федерера Tennis World USA.

  • Роджер – 18-кратный победитель турниров «Большого шлема».
  • Легенда «Формулы-1» Михаэль Шумахер получил тяжелую травму во время отдыха на горнолыжном курорте в декабре 2013 года и провел шесть месяцев в коме.

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