AFP
Давид Гоффен вошел в топ-10 рейтинга
Бельгиец вытеснил Гаэля Монфиса.
Давид Гоффен прибавил одну позицию после того, как дошел до финала турнира в Роттердаме. Обыгравший бельгийца в решающем матче Жо-Вильфрид Тсонга поднялся на три строчки и теперь занимает 11-е место. Первую десятку покинул другой француз Гаэль Монфис, опустившийся на 12-е место.
Александр Долгополов, который выиграл турнир в Буэнос-Айресе, совершил рывок на 16 строчек и стал 50-м.
Рейтинг АТР, версия от 20 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,
3 (3). Cтэн Вавринка (Швейцария) – 5695,
4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4930,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115,
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375,
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260,
10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3245…
48 (48). Карен Хачанов (Россия) – 904…
50 (66). Александр Долгополов (Украина) – 875...
61 (54). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
64 (60). Даниил Медведев (Россия) – 779…
87 (87). Михаил Южный (Россия) – 631...
95 (85). Константин Кравчук (Россия) – 604.
Анастасия Павлюченкова, которая дошла до второго круга на турнире в Дохе, поднялась с 23-й на 22-ю позицию. Первая десятка рейтинга не претерпела изменений.
Рейтинг WTA, версия от 20 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5150,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,
10 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3705…
16 (16). Елена Веснина (Россия) – 2455…
22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1995…
32 (32). Дарья Касаткина (Россия) – 1495…
37 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1377…
82 (83). Евгения Родина (Россия) – 756…
85 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) – 748…
92 (93). Ирина Хромачева (Россия) – 680.