Давид Гоффен вошел в топ-10 рейтинга

Давид Гоффен прибавил одну позицию после того, как дошел до финала турнира в Роттердаме. Обыгравший бельгийца в решающем матче Жо-Вильфрид Тсонга поднялся на три строчки и теперь занимает 11-е место. Первую десятку покинул другой француз Гаэль Монфис, опустившийся на 12-е место.

Александр Долгополов, который выиграл турнир в Буэнос-Айресе, совершил рывок на 16 строчек и стал 50-м.

Рейтинг АТР, версия от 20 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (3). Cтэн Вавринка (Швейцария) – 5695,

4 (4). Милош Раонич (Канада) - 4930,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115,

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375,

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260,

10 (11). Давид Гоффен (Бельгия) – 3245…

48 (48). Карен Хачанов (Россия) – 904…

50 (66). Александр Долгополов (Украина) – 875...

61 (54). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…

64 (60). Даниил Медведев (Россия) – 779…

87 (87). Михаил Южный (Россия) – 631...

95 (85). Константин Кравчук (Россия) – 604.

Анастасия Павлюченкова, которая дошла до второго круга на турнире в Дохе, поднялась с 23-й на 22-ю позицию. Первая десятка рейтинга не претерпела изменений.

Рейтинг WTA, версия от 20 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5150,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (10). Джоанна Конта (Великобритания) – 3705…

16 (16). Елена Веснина (Россия) – 2455…

22 (23). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1995…

32 (32). Дарья Касаткина (Россия) – 1495…

37 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1377…

82 (83). Евгения Родина (Россия) – 756…

85 (87). Наталья Вихлянцева (Россия) – 748…

92 (93). Ирина Хромачева (Россия) – 680.

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