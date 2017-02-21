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Роджер Федерер в заснеженных горах сыграл в теннис с Беаром Гриллсом

Федерер в заснеженных горах зарубился в теннис с Гриллсом
Eurosport

6 мин. назад

Швейцарец побывал в непригодных для спорта условиях.

Чемпион Australian Open-2017 поднял победный кубок на вершину одной из швейцарских гор, где некоторое время выживал вместе с известным британским путешественником Беаром Гриллсом. Роджер сыграл с экстремалом в теннис и сделал несколько мощных фотографий, которыми поделился в инстаграме.

Трофей Australian Open, как и Федерер, впервые побывал в горах.

Швейцарец выбрал самое необычное место для игры в теннис.

  • Федерер – девятая ракетка ATP и 18-кратный победитель ТБШ.
  • Беар Гриллс – экс-ведущий программы «Выжить любой ценой» на Discovery.

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