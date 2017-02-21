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Роджер Федерер и Томаш Бердых сыграли на яхте в рамках промо Кубка Лэйвера

Федерер и Бердых сыграли на яхте в рамках промо Кубка Лэйвера
Eurosport

5 мин. назад

Триумфатор Australian Open переживает новый пик популярности.

Швейцарский чемпион AO-2017 развлекается теннисом в экстремальных условиях. Федерер и Бердых прорекламировали Кубок Лэйвера, сыграв теннисный матч на мини-корте, устроенном на яхте. Во время действия судно находилось в движении.

«Очень рад, что меня пригласили на такое мероприятие. Понимаю внимание к себе в последнее время, но турнирам не стоит забывать об остальных теннисистах. Надаль, Джокович и многие другие – замечательные спортсмены и парни. Они уступили в этот раз, но их победы впереди», – поделился эмоциями Роджер.

Швейцарский теннисист не ограчился съемками на яхте. Ранее он поучаствовал в программе известного путешественника Беара Гриллса, подняв трофей Australian Open на одну из вершин Альпийских гор.

  • Роджер Федерер выиграл AO-2017, победив в финале Рафаэля Надаля.
  • Швейцарец занимает девятое место в рейтинге ATP (3 260 очков).

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