Светлана Кузнецова: «История Марии Шараповой может произойти с каждым»

Самая звездная ракетка России готовится к возобновлению карьеры после допингового скандала и получает слова поддержки от партнеров.

«Как только с Марией произошло это недоразумение, на меня сразу посыпались тысячи вопросов. Телефон просто разрывался от звонков. Я не давала никаких комментариев.

Сейчас все улеглось, но нужно быть аккуратным: в любой момент не исключен очередной абсурд. История Шараповой может произойти с каждым.

Не заметила, чтобы нас стали больше проверять. В этом году обратила внимание только на одно новшество. На открытом чемпионате Австралии я получила аккредитацию, пошла на тренировку и меня сразу остановил допинг-офицер.

Он сказал: «Пройдемте со мной на допинг-контроль». Раньше такого не происходило», – поделилась Кузнецова в интервью «Фонтанке».

Мария Шарапова вернется на корт в апреле на турнире WTA Штутгарт.

Светлана Кузнецова занимает восьмое место в женском мировом рейтинге (3 915 баллов).

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