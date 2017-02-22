Роджер Федерер: «Моя цель – играть несколько лет, у меня еще много сил»

Родж продолжает делиться впечатлениями о сумасшедшей победе на Australian Open-2017.

«Несомненно, эта победа на мэйджоре с самым долгим эффектом в моей карьере. Я так счастлив, что мне не нужно было играть в последующие несколько недель. Это позволило мне расслабиться и насладиться успехом.

В прошлом, в 2003-м, когда я впервые победил на Уимблдоне, я уже на следующий день был в Гштааде и тренировался. Сейчас все иначе. Я все еще на волне успеха, чувствую себя на девятом небе.

Когда я взял паузу в полгода, моей целью было делать это [играть] на протяжении следующих нескольких лет, не на одном турнире.

Я понимаю людей, которые говорят: «О, это же прекрасный момент для завершения!» Но я чувствую, что проделал такую большую работу, я люблю ее, и у меня еще много сил», – приводит слова Федерера IBT.

Роджер примет участие в турнире в Дубае, который стартует 27 февраля.

Календарь турниров АТР в 2017 году на Eurosport.ru