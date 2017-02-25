Гарбинье Мугуруса: «Возвращение Шараповой – благо для спонсоров, но теннисисткам нет до это дела»

«Возвращение Шараповой? Теннисисткам все равно, будет ли играть Мария или нет. Я уже и не помню ее. Я полагаю, для организаторов турнира и спонсоров участие Марии – это благо.

Ее возвращение заинтересует всех, привлечет внимание публики и принесет прибыль организаторам. Но теннисисткам нет до этого дела», – сказала Гарбинье Мугуруса в интервью Punto de Break.

Шарапова отбыла дисквалификацию за употребление мельдония.

Возвращение пятикратной победительницы мэйджоров состоится 26 апреля на турнире в Штутгарте.

Мугуруса – победитель «Ролан Гаррос»-2016.

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