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Гарбинье Мугуруса: «Возвращение Шараповой – благо для спонсоров, но теннисисткам нет до это дела»
Острое проявление равнодушия.
«Возвращение Шараповой? Теннисисткам все равно, будет ли играть Мария или нет. Я уже и не помню ее. Я полагаю, для организаторов турнира и спонсоров участие Марии – это благо.
Ее возвращение заинтересует всех, привлечет внимание публики и принесет прибыль организаторам. Но теннисисткам нет до этого дела», – сказала Гарбинье Мугуруса в интервью Punto de Break.
- Шарапова отбыла дисквалификацию за употребление мельдония.
- Возвращение пятикратной победительницы мэйджоров состоится 26 апреля на турнире в Штутгарте.
- Мугуруса – победитель «Ролан Гаррос»-2016.
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