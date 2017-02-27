Элина Свитолина впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA

На прошлой неделе Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае, завоевав шестой титул WTA в карьере и второй – за месяц. Успех позволил 22-летней теннисистке впервые попасть в топ-10 рейтинга.

Лидером тура остается Серена Уильямс, лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – занимает восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 27 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3890…

15 (16). Елена Веснина (Россия) – 2340…

21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1936…

35 (32). Дарья Касаткина (Россия) – 1490,

36 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1481…

81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) – 767…

83 (82). Евгения Родина (Россия) – 749…

89 (92). Ирина Хромачева (Россия) – 697.

У мужчин в десятку вернулся Жо-Вильфрид Тсонга, выигравший турнир в Марселе. Даниил Медведев, дошедший там же до четвертьфинала, отыграл семь позиций в рейтинге, став 57-м.

Рейтинг ATP, версия от 27 февраля:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9735,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195,

4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115,

7 (11). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 3480,

8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410,

9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375,

10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…

50 (48). Карен Хачанов (Россия) – 895…

57 (64). Даниил Медведев (Россия) – 797,

58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…

83 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…

94 (95). Константин Кравчук (Россия) – 604.

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