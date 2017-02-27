AFP
Элина Свитолина впервые вошла в топ-10 рейтинга WTA
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На прошлой неделе Элина Свитолина выиграла турнир в Дубае, завоевав шестой титул WTA в карьере и второй – за месяц. Успех позволил 22-летней теннисистке впервые попасть в топ-10 рейтинга.
Лидером тура остается Серена Уильямс, лучшая из россиянок – Светлана Кузнецова – занимает восьмое место.
Рейтинг WTA, версия от 27 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7405,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4670,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4585,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,
10 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3890…
15 (16). Елена Веснина (Россия) – 2340…
21 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1936…
35 (32). Дарья Касаткина (Россия) – 1490,
36 (37). Екатерина Макарова (Россия) – 1481…
81 (85). Наталья Вихлянцева (Россия) – 767…
83 (82). Евгения Родина (Россия) – 749…
89 (92). Ирина Хромачева (Россия) – 697.
У мужчин в десятку вернулся Жо-Вильфрид Тсонга, выигравший турнир в Марселе. Даниил Медведев, дошедший там же до четвертьфинала, отыграл семь позиций в рейтинге, став 57-м.
Рейтинг ATP, версия от 27 февраля:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9735,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195,
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4115,
7 (11). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 3480,
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3410,
9 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3375,
10 (9). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260…
50 (48). Карен Хачанов (Россия) – 895…
57 (64). Даниил Медведев (Россия) – 797,
58 (61). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
83 (87). Михаил Южный (Россия) – 631…
94 (95). Константин Кравчук (Россия) – 604.