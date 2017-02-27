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Ультрасексуальный наряд Марии Шараповой, которым она взорвала афтепати «Оскара»

Ультрасексуальный наряд Шараповой, которым она взорвала афтепати «Оскара»
Eurosport

4 мин. назад

Российская теннисистка стала неотразимой гостьей.

Звезда российского спорта прибыла в Голливуд и посетила вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии «Оскар». Мария появилась перед телекамерами в обворожительном платье от грузинского дизайнера Давида Кома.

Россиянка не впервые принимает участия в мероприятих, проходящих в Лос-Анджелесе.

  • Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации за допинг.
  • Впервые Мария сыграет на турнире в Штутгарте 26 апреля.

Рейтинг WTA, в который очень пугает поклонников Марии

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