Ультрасексуальный наряд Марии Шараповой, которым она взорвала афтепати «Оскара»

Звезда российского спорта прибыла в Голливуд и посетила вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии «Оскар». Мария появилась перед телекамерами в обворожительном платье от грузинского дизайнера Давида Кома.

Россиянка не впервые принимает участия в мероприятих, проходящих в Лос-Анджелесе.

Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации за допинг.

Впервые Мария сыграет на турнире в Штутгарте 26 апреля.

Рейтинг WTA, в который очень пугает поклонников Марии

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