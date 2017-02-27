Eurosport
Ультрасексуальный наряд Марии Шараповой, которым она взорвала афтепати «Оскара»
Российская теннисистка стала неотразимой гостьей.
Звезда российского спорта прибыла в Голливуд и посетила вечеринку Vanity Fair, прошедшую после церемонии «Оскар». Мария появилась перед телекамерами в обворожительном платье от грузинского дизайнера Давида Кома.
Россиянка не впервые принимает участия в мероприятих, проходящих в Лос-Анджелесе.
- Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации за допинг.
- Впервые Мария сыграет на турнире в Штутгарте 26 апреля.
Рейтинг WTA, в который очень пугает поклонников Марии
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