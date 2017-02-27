Eurosport
Григор Димитров поучаствовал в модном показе Dolce & Gabbana
Мария Шарапова все равно выглядела лучше.
Теннисист появился на подиуме в строгом костюме, бабочке и ярких мокасинах. Показ состоялся в рамках миланской недели моды.
Помимо Димитрова в мероприятии поучаствовали начинающие модели со всего мира.
- Димитров занимает 15-е место в рейтинге ATP.
- В 2017 году болгарин выиграл турнир в Софии и Брисбене, а также дошел до полуфинала Australian Open.
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