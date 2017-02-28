Eurosport
«Могу я сыграть с победителем?» Серена Уильямс поразила теннисистов-любителей во время прогулки
Американка удачно зашла в парк в Сан-Франциско.
Теннисистка в компании с возлюбленным Алексисом Оганяном прогуливалась в одном из парков. Увидев пару теннисистов-любителей, Уильямс подошла к ним и поинтересовалась, может ли она сыграть с победителем.
Парни не сразу поняли, кто перед ними. «Боже мой, это же Серена!» – воскликнул один из них.
Ребята попытались уговорить Уильямс сыграть с ними, но Серена отказалась, сославшись на неудобную для игры обувь.
- Финал Australian Open – последний матч, в котором принимала участие Серена в сезоне-2017.
- Американка занимает первое место в рейтинге ATP.
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