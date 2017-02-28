Eurosport

«Могу я сыграть с победителем?» Серена Уильямс поразила теннисистов-любителей во время прогулки

«Могу я сыграть с победителем?» Серена поразила теннисистов-любителей во время прогулки
Eurosport

1 час назад

Американка удачно зашла в парк в Сан-Франциско.

Теннисистка в компании с возлюбленным Алексисом Оганяном прогуливалась в одном из парков. Увидев пару теннисистов-любителей, Уильямс подошла к ним и поинтересовалась, может ли она сыграть с победителем.

Парни не сразу поняли, кто перед ними. «Боже мой, это же Серена!» – воскликнул один из них.

Ребята попытались уговорить Уильямс сыграть с ними, но Серена отказалась, сославшись на неудобную для игры обувь.

  • Финал Australian Open – последний матч, в котором принимала участие Серена в сезоне-2017.
  • Американка занимает первое место в рейтинге ATP.

Рейтинг WTA

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Чистейший хет-трик Кучерова и 39 сэйвов Василевского превратили «Сенаторс» в пепел

02:49
Популярные видео
«Миннесота» и «Лос-Анджелес» порадовали мир 9 возбуждающими шайбами
 360 просмотров12 ч
4 очка Радулова закопали «Нью-Джерси» назад в дьявольское логово
1 557 просмотров12 ч
А еще вам может понравиться