«Могу я сыграть с победителем?» Серена Уильямс поразила теннисистов-любителей во время прогулки

Теннисистка в компании с возлюбленным Алексисом Оганяном прогуливалась в одном из парков. Увидев пару теннисистов-любителей, Уильямс подошла к ним и поинтересовалась, может ли она сыграть с победителем.

Парни не сразу поняли, кто перед ними. «Боже мой, это же Серена!» – воскликнул один из них.

Ребята попытались уговорить Уильямс сыграть с ними, но Серена отказалась, сославшись на неудобную для игры обувь.

Финал Australian Open – последний матч, в котором принимала участие Серена в сезоне-2017.

Американка занимает первое место в рейтинге ATP.

Рейтинг WTA

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