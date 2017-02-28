Eurosport

Корова прогулялась по тренировочным кортам на турнире в Индии

Корова прогулялась по тренировочным кортам на турнире в Индии
Eurosport

54 мин. назад

Появлению парнокопытного почти не удивились.

Животное почтило вниманием соревнования в индийском Гвалиоре. На этой неделе там проходит женский 15-тысячник ITF.

Корова прогулялась по тренировочным кортам, прервав игру нескольких спортсменов, после чего спокойно удалилась. Видео с участием парнокопытного поделилась Фатима Аль-Набхани из Омана.

  • Фатима Аль-Набхани занимает 416-ю строчку в рейтинге WTA.
  • Корова – святое животное в Индии.

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