AFP
Энди Маррей: «Мария Шарапова должна пробиваться на турниры без уайлд-кард»
Британец выступил против специальных приглашений для теннисистов, попадавшихся на допинге.
Шотландец обратился к российской теннисистке, которая претендует на уайлд-кард для участия в «Ролан Гаррос».
«Я считаю, что ты должна заработать возвращение упорным трудом. Но большинство организаторов турниров будут делать то, что лучше для них. Если они считают, что большие имена помогут им продать больше билетов, они пришлют уайлд-кард Шараповой.
У Марии есть возможность прибавить в рейтинге так, что к старту Уимблдона ей уже не понадобится специальное приглашение. Но скорее всего, решение останется за организаторами. Я же высказал четкую позицию на тему борьбы с допингом и не знаю, что еще можно добавить», – заключил Энди Маррей в интервью The Times.
- После дисквалификации за употребление мельдония Шарапова получила уайлд-кард на турниры в Штутгарте и Риме.
- Вопрос уайлд-кард на «Ролан Гаррос» будет решен за 15 дней до старта мэйджора.
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