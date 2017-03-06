Евгений Донской вернулся в первую сотню мирового рейтинга

На прошлой неделе Евгений Донской преодолел квалификацию турнира в Дубае, а затем дошел до четвертьфинала, обыграв по пути 18-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.

В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: Марин Чилич вышел на седьмое место, подвинув на восьмую строчку Жо-Вильфрида Тсонга. Победитель турнира в Дубае Энди Маррей остается первой ракеткой мира.

Рейтинг ATP, версия от 6 марта:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12040 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195,

4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4415,

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3590,

8 (7). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 3480,

9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3375,

10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3305…

52 (50). Карен Хачанов (Россия) – 895…

58 (57). Даниил Медведев (Россия) – 826...

62 (58). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…

84 (83). Михаил Южный (Россия) – 631…

96 (94). Константин Кравчук (Россия) – 604...

99 (116). Евгений Донской (Россия) – 593.

Наталья Вихлянцева поднялась с 81-го места на 78-е. Лидером рейтинга остается Серена Уильямс, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает восьмое место.

Рейтинг WTA, версия от 6 марта:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 7405,

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075,

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4670,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4585,

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3795…

15 (15). Елена Веснина (Россия) – 2340…

21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1936…

35 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 1490,

36 (36). Екатерина Макарова (Россия) – 1481…

78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) – 767…

83 (83). Евгения Родина (Россия) – 749…

93 (89). Ирина Хромачева (Россия) – 660.

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