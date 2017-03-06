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Евгений Донской вернулся в первую сотню мирового рейтинга
26-летний теннисист поднялся на 17 позиций.
На прошлой неделе Евгений Донской преодолел квалификацию турнира в Дубае, а затем дошел до четвертьфинала, обыграв по пути 18-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
В первой десятке рейтинга произошло одно изменение: Марин Чилич вышел на седьмое место, подвинув на восьмую строчку Жо-Вильфрида Тсонга. Победитель турнира в Дубае Энди Маррей остается первой ракеткой мира.
Рейтинг ATP, версия от 6 марта:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12040 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5195,
4 (4). Милош Раонич (Канада) – 5080,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4730,
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4415,
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3590,
8 (7). Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – 3480,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3375,
10 (10). Роджер Федерер (Швейцария) – 3305…
52 (50). Карен Хачанов (Россия) – 895…
58 (57). Даниил Медведев (Россия) – 826...
62 (58). Андрей Кузнецов (Россия) – 790…
84 (83). Михаил Южный (Россия) – 631…
96 (94). Константин Кравчук (Россия) – 604...
99 (116). Евгений Донской (Россия) – 593.
Наталья Вихлянцева поднялась с 81-го места на 78-е. Лидером рейтинга остается Серена Уильямс, лучшая из россиянок Светлана Кузнецова занимает восьмое место.
Рейтинг WTA, версия от 6 марта:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков,
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 7405,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640,
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5075,
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4670,
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4585,
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915,
9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) – 3795…
15 (15). Елена Веснина (Россия) – 2340…
21 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1936…
35 (35). Дарья Касаткина (Россия) – 1490,
36 (36). Екатерина Макарова (Россия) – 1481…
78 (81). Наталья Вихлянцева (Россия) – 767…
83 (83). Евгения Родина (Россия) – 749…
93 (89). Ирина Хромачева (Россия) – 660.
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