Бородатый Роджер Федерер добыл огонь ракеткой и заказал диван на остров в рекламе мобильной связи

Легендарный теннисист поучаствовал в продвижении швейцарской компании, занимающейся медиа-контентом.

Федерер снялся в ролике, действие которого развивается на острове, куда он с помощью интернета и мобильной связи заказал различные товары и услуги. Помогал ему в этом говорящий теннисный мяч.

Роджер Федерер занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.

Швейцарец – 18-кратный чемпион ТБШ.

Рейтинг АТР

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