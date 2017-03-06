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Бородатый Роджер Федерер добыл огонь ракеткой и заказал диван на остров в рекламе мобильной связи

Бородатый Федерер добыл огонь ракеткой и заказал диван на остров в рекламе мобильной связи
Eurosport

35 мин. назад

Идеальная пародия на Робинзона Крузо.

Легендарный теннисист поучаствовал в продвижении швейцарской компании, занимающейся медиа-контентом.

Федерер снялся в ролике, действие которого развивается на острове, куда он с помощью интернета и мобильной связи заказал различные товары и услуги. Помогал ему в этом говорящий теннисный мяч.

  • Роджер Федерер занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.
  • Швейцарец – 18-кратный чемпион ТБШ.

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