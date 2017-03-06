Eurosport
Бородатый Роджер Федерер добыл огонь ракеткой и заказал диван на остров в рекламе мобильной связи
Идеальная пародия на Робинзона Крузо.
Легендарный теннисист поучаствовал в продвижении швейцарской компании, занимающейся медиа-контентом.
Федерер снялся в ролике, действие которого развивается на острове, куда он с помощью интернета и мобильной связи заказал различные товары и услуги. Помогал ему в этом говорящий теннисный мяч.
- Роджер Федерер занимает 10-ю строчку в рейтинге ATP.
- Швейцарец – 18-кратный чемпион ТБШ.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте