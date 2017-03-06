AFP

Ник Кирьос: «Не понимаю, зачем поощрять обманщиков уайлд-кард»

Кирьос: «Не понимаю, зачем поощрять обманщиков уайлд-кард»
Eurosport

33 мин. назад

Намек на известную российскую теннисистку понятен.

Австралийский спортсмен поделился мнением, стоит ли приглашать на турниры тех, кто отбыл дисквалификацию за допинг.

«Мне скучно размышлять, на что нарушители имеют право, а на что – нет. При этом я не понимаю, зачем поощрять людей, которые обманывают. Я резко против любых стимулянтов», – заявил Ник ESPN.

  • Ник Кирьос занимает 16-е место в рейтинге ATP.
  • Мария Шарапова вернется на корт в Штутгарте после двухлетней дисквалификации за употребление мельдония.

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