Ник Кирьос: «Не понимаю, зачем поощрять обманщиков уайлд-кард»

Австралийский спортсмен поделился мнением, стоит ли приглашать на турниры тех, кто отбыл дисквалификацию за допинг.

«Мне скучно размышлять, на что нарушители имеют право, а на что – нет. При этом я не понимаю, зачем поощрять людей, которые обманывают. Я резко против любых стимулянтов», – заявил Ник ESPN.

Ник Кирьос занимает 16-е место в рейтинге ATP.

Мария Шарапова вернется на корт в Штутгарте после двухлетней дисквалификации за употребление мельдония.

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