Eurosport
Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP
Легендарный теннисист продолжает удивлять.
Швейцарец, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, проводит 874-ю неделю в Топ-50. Роджер вышел на первое место по этому показателю, обойдя австралийца Джимми Коннорса, который продержался в полусотне лучших 873 недели.
Федерер гарантированно не выпадет из Топ-50 по итогам года.
- Федерер – 18-кратный победитель ТБШ.
- Федерер – лидер по количеству недель в статусе 1-й ракетки мира (237 недель).
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