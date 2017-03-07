Роджер Федерер установил рекорд по количеству недель в Топ-50 рейтинга ATP

Швейцарец, занимающий 10-е место в рейтинге ATP, проводит 874-ю неделю в Топ-50. Роджер вышел на первое место по этому показателю, обойдя австралийца Джимми Коннорса, который продержался в полусотне лучших 873 недели.

Федерер гарантированно не выпадет из Топ-50 по итогам года.

Федерер – 18-кратный победитель ТБШ.

Федерер – лидер по количеству недель в статусе 1-й ракетки мира (237 недель).

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