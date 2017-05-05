Новак Джокович уволил весь тренерский штаб

Помимо Вайды тренерский штаб Джоковича покинули фитнес-тренер Гебхард Фил Гритш и физиотерапевт Милян Аманович.

«Я всегда буду благодарен Мариану, GG и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот.

Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены.

Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировались за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы – семья, и это останется неизменным», – написал Джокович на своем сайте.

7 декабря 2016 года Джокович объявил о расставании с Борисом Беккером, с которым сотрудничал 3 года.

В начале ноября 2016 года Энди Маррей стал первой ракеткой мира, сместив Джоковича с первой строчки рейтинга АТР.

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