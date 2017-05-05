Рафаэль Надаль выиграл 59% турниров на грунте, Новак Джокович – 25%, Роджер Федерер – 15%

ATP собрала статистику выступлений Надаля, Джоковича и Федерера на различных покрытиях. Испанец выиграл 59% турниров и 92% матчей на грунте, в которых принимал участие. На счету Джоковича 25% выигранных турниров (80% побед в матчах), у Федерера 15% турниров (76%).

На траве лучше остальных выступает Федерер (39% турниров, 87% матчей). Второй – Джокович (17% турниров, 81% матчей), затем идет Надаль (19% турниров, 77% матчей).

На харде сильнейший Джокович (36% турниров, 84% матчей), далее Федерер (32% турниров, 83% матчей) и Надаль (12% турниров, 77% матчей).

Cуммарно лучше выступает Новак (211 турниров сыграно, 67 титулов, 31% турниров выиграно). Далее Надаль (241; 71; 30) и Федерер (312; 89; 29).

Полную статистику можно посмотреть здесь.

Рейтинг АТР возглавляет Энди Маррей, Джокович – второй, Федерер – четвертый, Надаль – пятый.

Расписание и результаты турниров ATP

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