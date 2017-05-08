Getty Images
Мария Шарапова прибавила еще четыре позиции в рейтинге
Хорошие новости.
Мария Шарапова поднялась на четыре позиции и стала 258-й в новом рейтинге WTA. Дарья Касаткина стала 25-й.
Рейтинг WTA, версия от 8 мая:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7010 очков,
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 6945,
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5946,
4 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4627,
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4475,
6 (7). Джоанна Конта (Великобритания) – 4425,
7 (8). Агнешка Радваньская (Польша) – 4255,
8 (4). Симона Халеп (Румыния) – 4206,
9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4060,
10 (12). Элина Свитолина (Украина) – 3955…
14 (14). Елена Веснина (Россия) – 2885…
16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2635…
25 (28). Дарья Касаткина (Россия) – 1675…
43 (41). Екатерина Макарова (Россия) – 1240…
70 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) – 825…
76 (78). Евгения Родина (Россия) – 783…
88 (89). Екатерина Александрова (Россия) – 680…
92 (90). Ирина Хромачева (Россия) – 666…
258 (262). Мария Шарапова (Россия) – 185.
Михаил Южный, который ранее занимал 88-е место, теперь расположился на 83-й строчке. На одну позицию поднялся Евгений Донской, который теперь идет на 94-м месте, а Андрей Кузнецов, напротив, потерял шесть позиций и сейчас занимает 82-е место.
Рейтинг ATP, версия от 8 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11270 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7085,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5685,
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125,
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4375,
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4135,
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3725,
8 (7). Кэй Нисикори (Япония) – 3650,
9 (9). Доминик Тим (Австрия) – 3615,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055…
42 (42). Карен Хачанов (Россия) – 940…
65 (65). Даниил Медведев (Россия) – 789…
82 (76). Андрей Кузнецов (Россия) – 625,
83 (88). Михаил Южный (Россия) – 624…
94 (95). Евгений Донской (Россия) – 558.
Подписывайся на наш канал в телеграме