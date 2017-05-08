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Евгений Кафельников: «Не хочу ничего говорить тем, кто ушел из «Спартака» за титулами»

Кафельников: «Не хочу ничего говорить тем, кто ушел из «Спартака» за титулами»
Eurosport

12 ч. назад

Слова и не нужны.

«Спустя 16 лет это чемпионство похоже на праздник. Не хочу никому ничего говорить из тех людей, кто ушел из «Спартака» за титулами. Просто наслаждаюсь этим днем. Днем чемпионства.

А говорить что-то кому-то сейчас неуместно», – сказал Кафельников «Чемпионату».

Артем Дзюба и Сердар Ташчи в матче «Спартак» – «Зенит»
  • По итогам 27-го тура РФПЛ «Спартак» стал недосягаемым для соперников и впервые с 2001 года стал чемпионом России.
  • Кафельников – олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999.

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