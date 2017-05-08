Евгений Кафельников: «Не хочу ничего говорить тем, кто ушел из «Спартака» за титулами»

«Спустя 16 лет это чемпионство похоже на праздник. Не хочу никому ничего говорить из тех людей, кто ушел из «Спартака» за титулами. Просто наслаждаюсь этим днем. Днем чемпионства.

А говорить что-то кому-то сейчас неуместно», – сказал Кафельников «Чемпионату».

По итогам 27-го тура РФПЛ «Спартак» стал недосягаемым для соперников и впервые с 2001 года стал чемпионом России.

Кафельников – олимпийский чемпион Сиднея-2000, победитель «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999.

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