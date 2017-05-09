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Мария Шарапова получит уайлд-кард на турнир в Бирмингеме
Организаторы травяных турниров ждут теннисистку из России.
Турнир в Бирмингеме, призовой фонд которого составит почти 751 тысячу евро, пройдет с 19 по 25 июня. Шарапова получит специальное приглашение для участия в соревновании, сообщает The Times.
Мария, которая отбыла 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония, в конце апреля провела первые матчи после возвращения на корт и дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, а еще до второго раунда соревнований в Мадриде.
- Ранее 30-летняя россиянка уже получила уайлд-кард для участия в ряде других турниров текущего сезона.
- Шарапова занимает 258-е место в рейтинге WTA.
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