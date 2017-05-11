«Моя дочь и ее мать не пускали в квартиру, которую я для них купил». Женщины Бориса Беккера

Сейчас это покажется странным, но в феврале 2001-го домашний факс ценился больше, чем iPhone в наши дни. Но в то солнечное февральское воскресенье Борис Беккер явно был не рад, что у него есть факс. Он стоял ошарашенным посреди комнаты с поступившим листком в руке, а из соседней кухни доносились голоса жены и детей.

Борис чувствовал, как из под ног уходила земля, стены не удерживали потолок, а в глазах постепенно темнело – на листе A4 напечатано УЗИ восьмого месяца беременности от женщины даже не из прошлого, а из параллельной вселенной. В панике он выбежал на парковку, набрал номер сумасшедшей и послал ее подальше. Ситуацию это, конечно, не поменяло – через несколько дней Борис Беккер встретился в Лондоне с Ангелиной Ермаковой для разговора о внебрачной дочери .

Прошло больше 15 лет, а Беккер все еще самый успешный немецкий теннисист. Это он 12 недель был на первой строчке мирового рейтинга, это он выиграл шесть ТБШ и это он вместе со Штеффи Граф принес в Германию теннисный бум. Три тренерских года с Джоковичем показали, что самый большой баламут и индивидуалист тенниса может быть еще и отличным командным игроком. Повод забыть личные похождения? Ну уж нет.

Не считая комментаторской работы во время АО и взмахов ракеткой в инстаграме, Беккер последние полгода отдаляется от тенниса, а немецкая пресса вспоминает успехи Бориса вне корта. Тем более что повод есть – внебрачная дочь Анна, та самая, что была едва различима на факсе, успешно запускает карьеру модели.

В автобиографии Борис честно признается, что никогда не посмотрел бы на сторону в первом браке с Барбарой, если в 2000 году он в какой-то момент не почувствовал нехватку любви и заботы. Любовь и заботу он попытался найти в скандально знаменитой теперь подсобке лондонского ресторана Nobu, в которой он на несколько минут оказался наедине с моделью Ангелой Ермаковой.

Месяцы после жуткого факса Борис называет темнейшим и сложнейшим временем жизни, ведь Барбара подала на развод, а на все это смотрели их двое сыновей.

Борис встретился с Ангелой в Лондоне и прежде чем успел открыть рот, заговорила она: «Я люблю тебя Борис, а во мне плод нашей любви. Давай создадим семью». Это успокоило Бориса – сумасшедшая мысль Ангелы звучала смешно, унесла панику, и он решил отделаться формальностями: «Я тебя не знаю, ты для меня чужой человек. Я не верю, что ребенок мой».

Через год после родов Ангела продала фотографии дочки немецкому таблоиду Bild, и вскоре дочь Беккера смотрела на него нежными детскими глазами с витрин всех киосков: «Привет, папа Борис». Потом Борису пришли результаты ДНК, хотя они были вовсе не обязательны: Анна Ермакова с каждым днем становилась все более похожа на папу – те же цвет волос и глаз, то же лицо. И Борис растаял. Теперь он хотел навещать дочь по воскресеньям.

Грусть истории в том, что Ангела не хотела мужа по воскресеньям. В первые годы любовница Бориса еще позволяла ему видеться с ребенком, но с 2007-го уже не оставляла Анну с ним один на один, а потом и вовсе запретила им пересекаться.

" Моя дочь и ее мать не пускали меня в квартиру, которую я для них купил. Я стоял у двери как идиот. "

Тогда Борис понял, что никогда не станет ее отцом в нормальном понимании слова и смирился с этим. Он до сих пор называет Анну одной из лучших вещей в жизни и в лучших тонах отзывается о том вечере в подсобке лондонского ресторана. Анна тоже не грустит – от папы ей достались не только яркая внешность и часть алиментов, но и умение побеждать. Уже в 14 она вышла на подиум на Неделе моды в Берлине. Сейчас 17-летняя Анна видит свою жизнь только в модельном бизнесе, отказывается от карманных денег и уверена, что способна зарабатывать сама. Развивать образ ей помогает осознанная разносторонность: недавно она заявила, что может представить себе отношения с женщиной, и завоевала тысячи ретвитов от всех слоев общества.

Борис хвалит дочку через инстаграм и выглядит вполне довольным. К 49 годам он каким-то невообразимым образом успокоил бушующий шторм личных историй. Он одинаково сильно любит всех четырех детей, а его нынешняя жена Лилли в настолько хороших отношениях с первой супругой Барбарой, что они вместе ходили не телевикторину.

Секрет успеха Бориса в том, что он не видит смысла в сожалениях и самокопании – в недавно вышедшей автобиографии Беккер заявил, что все женщины на его пути сами виноваты в разрыве отношений. Первая жена Барбара била его, рэперша Сабрина Сетлур думала только о себе, танцовщица Каролина Рохер раскручивалась за счет его имени, а модель Санди Майер-Велден перестала готовить и заниматься другими домашними делами после помолвки – помолвку, разумеется, пришлось отменить. Научившись командной игре в спорте, в жизни рыжий немец, похоже, остался ярким индивидуалистом.

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