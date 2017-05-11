Начать с Ноле. Новак Джокович связался с сектантом и потерял величие

Почти год назад Новак вскарабкался на вершину, с которой срывался несколько лет подряд – «Ролан Гаррос». Серб наконец-то укомплектовал карьерный «Шлем», нарисовал сердечко на центральном корте и ушел в нирвану. Бесстрашный воин, которого в детстве не пугали бомбардировки самолетов НАТО, снял доспехи в момент, когда дорога к величию открылась.

На протяжении карьеры Джокович ловко выкручивался из сложных ситуаций и совершенствовался. Серб выиграл первый мэйджор в 2008-м, после чего замолчал на три года и прибавил благодаря безглютеновой диете, которая предполагает исключение из пищи клейковины. В 2013-м Новак проиграл очередной финал «Ролан Гаррос» Надалю во многом из-за глупого касания сетки после завершающего удара на брейк-пойнте. «Все воспринимают теннис как игру между линиями корта, но на самом деле она идет между ушами каждого из соперников. У меня есть проблемы в игре на ключевых очках», – Ноле почувствовал необходимость большого чемпиона в команде и вскоре позвал Бориса Беккера.

Немец зарядил чемпиона уверенностью, наладил игру у сетки и помог выиграть шесть «Шлемов». Беккер без проблем влился в команду Джоковича и стал частью семьи – казалось, ничто не разрушит идеальную гармонию. В какой-то момент Новак обрел такую мощь, что заскучал – в некоторых матчах со средними соперниками он поддавался, чтобы почувствовать хоть какой-то соревновательный режим. Дойдя до края, Ноле включал турбо и наслаждался превосходством.

В этот момент младший брат Марко познакомил чемпиона с Пепе Имазом, который в 90-х околачивался во второй сотне рейтинга. После окончания неудачной карьеры Имаз долго страдал депрессией, пока не обрел просветление – он полюбил себя и благодаря этому полюбил людей. Пепе организовал движение «Любовь и мир» и открыл теннисную школу, в которой учит взрослых и детей превращать плохую энергию в положительную. Обязательное правило движения – обнимать друг друга при встрече не менее 25 секунд. «Я сильно страдал из-за неудач в карьере, и Пепе помог мне. Любовь и мир – это философия жизни. Новак проникся этим», – сияет Марко Джокович.

Перфекционист Новак уже не в первый раз пользуется помощью духовных наставников в надежде выйти на космический уровень – два года назад он посещал буддистскую часовню Wat Buddhapadipa во время Уимблдона. Похоже, 42-летний Имаз вошел в его сознание и жизнь всерьез и надолго. Новак участвует в его проповедях, а на корте придумал новое празднование победы – дарит людям любовь. Сложно поверить, что когда-то кромсавший футболку в клочья дикий сербский лев превратился в добродушного котенка, который мурлычет и рисует сердечки. Сегодня Ноле верит не в эйсы и чемпионский дух, а в телепатию, телекинез и левитацию.

Изначально влияние гуру не касалось тренировочного процесса. Имаз никогда не посещал ложу Джоковича и неохотно общался с прессой на тему их сотрудничества. Год назад Беккер и Вайда сильно удивились, когда Пепе заявился на тренировку и корректировал процесс. Первым возмутился своенравный Беккер. Тренер намекнул на противоречие между учением Имаза и спецификой профессионального теннисиста: «В теннисе ты должен быть эгоистом, сосредоточенным на себе 24 часа семь дней в неделю. Иначе ничего не получится». В конце 2016-го Борис поставил Новаку ультиматум – гуру или он. В ответ немец услышал: «Давай, до свидания».

Разлад внутри команды сразу сказался на игре Новака. Подсела первая подача, забарахлил некогда идеальный бэкхенд, пропала концентрация – серб проигрывал несколько геймов подряд и срывал зло на болбоях и зрителях. Изменился Ноле и внешне. В начале 2017-го на турнире в Дохе болельщики увидели вместо жилистого и мускулистого серба сильно похудевшего мужчину. Джокович держался, отыграл пять матчболов у Вердаско, но игровой рисунок потерял.

Возвращение Ноле на прежний уровень осложнила травма локтя – он снизил нагрузки на тренировках, а Имаз предложил практику визуализации. По мнению гуру, нет необходимости отрабатывать удары часами – достаточно представить, и мяч полетит в нужную точку во время игры. Похожие методы сплошь и рядом проповедуют сектанты – нужно лишь представить, что ты здоров, богат и счастлив, и не заметишь, как отдашь квартиру. На кону у Джоковича стоит карьера и репутация, а для Имаза он лишь инструмент по привлечению новых адептов любви и мира.

В начале мая Ноле объявил о прекращении сотрудничества с другими врагами мастера тренером Вайдой и остальными членами командами, с которыми выиграл 12 «Шлемов». Серб назвал это шоковой терапией и поиском новой искры, но решение оставить в боксе только Имаза накануне «Ролан Гаррос» и Уимблдона выглядит самоубийством – радикальные изменения в карьере нужно делать в межсезонье.

В планах у Джоковича найти коуча калибра Беккера, который обладает харизмой и опытом больших побед, но таких сейчас дефицит. Агасси и Сампрас не тренируют, а Макинрой связан телевизионным контрактом с «Евроспортом». Вряд ли у Джоковича появится желание связываться со вздорным Коннорсом, которого Шарапова уволила после первого же поражения. Идеальный вариант – Стефан Эдберг, который за три года сотрудничества с Федерером подправил ему бэкхенд и улучшил психологию. «Стефан – потрясающий мотиватор», – так Роджер охарактеризовал шведа.

В нынешнем состоянии Новак напоминает голого короля из сказки Андерсена, которому проходимец шьет невидимое платье и думает только о личной выгоде. С кем бы ни ударил по рукам Джокович, ему не решить проблем, пока он не разберется в себе. 22 мая Ноле исполнится 30 лет, конкуренты уже почувствовали запах крови и готовы к свержению самого молодого игрока топ-5. Чемпиону нужно срочно включить режим воина, чтобы стать собой: научиться не только любить, но и ненавидеть.

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