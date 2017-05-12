Eurosport

Японец выиграл очко на «Челленджере» в Сеуле безумным ударом из-за спины не глядя

Японец выиграл очко на «Челленджере» в Сеуле безумным ударом из-за спины не глядя
Eurosport

4 ч. назад

Момент, красота которого зашкаливает.

Красивейший момент случился в парном матче между Ники/Медлер и Ясика/Сантильян. В одном из розыгрышей японец Сантильян бросил свечку из-за спины и попал под заднюю линию.

Выигранное очко не помогло Ясике и Сантильяну победить – 1:6, 4:6.

  • В четвертьфинале Мидлер и Ники сыграют с парой Руан Ролофс и Ю Ху Янь.

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Дийе первым ускорился к финишной черте и первым ее пересек на шестом этапе «Джиро»

02:43
Популярные видео
Императорский гол Игуаина паненкой, промах Алтидора с пенальти и еще жарево с матча друзей Джовинко
5 417 просмотров15 ч
Стильные шайбы «Питтсбурга», помахавшего «Вашингтону» в стиле Деле Алли
1 215 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться