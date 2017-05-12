Eurosport
Японец выиграл очко на «Челленджере» в Сеуле безумным ударом из-за спины не глядя
Момент, красота которого зашкаливает.
Красивейший момент случился в парном матче между Ники/Медлер и Ясика/Сантильян. В одном из розыгрышей японец Сантильян бросил свечку из-за спины и попал под заднюю линию.
Выигранное очко не помогло Ясике и Сантильяну победить – 1:6, 4:6.
- В четвертьфинале Мидлер и Ники сыграют с парой Руан Ролофс и Ю Ху Янь.
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