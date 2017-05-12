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Жерар Пике ведет переговоры о создании командного турнира, альтернативного Кубку Дэвиса
Защитника «Барселоны» уже поддержали Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль.
Пике хочет возродить командный теннисный турнир World Team Cup, который проводился в Дюссельдорфе с 1975 по 2012 год.
Турнир планируется проводить в формате плей-офф, а участие в нем могут принять 16 команд.
Как сообщает AS, Пике уже провел переговоры с главой ATP Крисом Кермодом и теннисистами Новаком Джоковичем, Энди Марреем и Рафаэлем Надалем. Все они поддержали инициативу футболиста о создании нового турнира.
- Пике планирует подписать с АТР 10-летний контракт.
- 30-летний футболист выступает за основу «Барселоны» с 2008 года. На его счету 396 матчей и 35 голов за каталонцев.
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