Жерар Пике ведет переговоры о создании командного турнира, альтернативного Кубку Дэвиса

Пике хочет возродить командный теннисный турнир World Team Cup, который проводился в Дюссельдорфе с 1975 по 2012 год.

Турнир планируется проводить в формате плей-офф, а участие в нем могут принять 16 команд.

Как сообщает AS, Пике уже провел переговоры с главой ATP Крисом Кермодом и теннисистами Новаком Джоковичем, Энди Марреем и Рафаэлем Надалем. Все они поддержали инициативу футболиста о создании нового турнира.

Пике планирует подписать с АТР 10-летний контракт.

30-летний футболист выступает за основу «Барселоны» с 2008 года. На его счету 396 матчей и 35 голов за каталонцев.

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