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Симона Халеп защитила титул в Мадриде
Румынская теннисистка в финале обыграла француженку Кристину Младенович.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:7(5), 6:2 в пользу Халеп. Румынка реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, трижды проиграв собственную подачу.
Матч продолжался 2 часа 44 минуты.
- Румынка выиграла «Мастерс» в Мадриде в 2016 году и защитила титул.
- Для Халеп это 15-й титул в карьере и первый в сезоне-2017.
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