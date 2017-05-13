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Симона Халеп защитила титул в Мадриде

Халеп защитила титул в Мадриде
Eurosport

1 час назад

Румынская теннисистка в финале обыграла француженку Кристину Младенович.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7(5), 6:2 в пользу Халеп. Румынка реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, трижды проиграв собственную подачу.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты.

  • Румынка выиграла «Мастерс» в Мадриде в 2016 году и защитила титул.
  • Для Халеп это 15-й титул в карьере и первый в сезоне-2017.

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