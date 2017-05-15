Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге, Мария Шарапова прибавила 47 позиций

Россиянка Мария Шарапова поднялась с 258-го на 211-е место в рейтинге WTA. Теннисистка вернулась в рейтинг две недели назад, после того как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал для нее первым после дисквалификации за употребление мельдония. На турнире в Мадриде на прошлой неделе россиянка потерпела поражение во втором круге.

На первое место вышла немка Анжелик Кербер, сместив американку Серену Уильямс, которая приостановила карьеру из-за беременности. Победительница турнира в Мадриде румынка Симона Халеп поднялась с восьмого на четвертое место. Россиянка Светлана Кузнецова расположилась на восьмой строчке, отыграв одну позицию.

Рейтинг WTA от 15 мая:

1 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7035 очков

2 (1). Серена Уильямс (США) – 6110

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 6010

4 (8). Симона Халеп (Румыния) – 5205

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4480

6 (6). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330

7 (4). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4287

8 (9). Светлана Кузнецова (Россия) – 4260

9 (7). Агнешка Радваньска (Польша) – 4195

10 (11). Каролин Возняцки (Дания) – 3915...

15 (14). Елена Веснина (Россия) – 2875...

17 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 2590...

26 (27). Дарья Касаткина (Россия) – 1580...

43 (43). Екатерина Макарова (Россия) – 1190...

74 (78). Наталья Вихлянцева (Россия) – 804...

79 (76). Евгения Родина (Россия) – 783...

87 (88). Екатерина Александрова (Россия) – 687...

211 (258). Мария Шарапова (Россия) – 250.

На будущей неделе состоится один турнир: теннисистки сыграют в Риме.

Рейтинг WTA

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