Рафаэль Надаль потеснил Роджера Федерера с четвертой строчки рейтинга

В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений: победитель «Мастерса» в Мадриде испанец Рафаэль Надаль поднялся с 5-й на 4-ю позицию. Его соперник по мадридскому финалу австриец Доминик Тим перебрался с 9-го на 7-е место.

Россиянин Карен Хачанов потерял 12 позиций. Хачанов – лучший в рейтинге среди россиян, он занимает 54-ю строчку.

Рейтинг ATP, версия от 15 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 6845,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5605,

4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5195,

5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035,

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4180,

7 (9). Доминик Тим (Австрия) – 4035,

8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3735,

9 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3470,

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055…

54 (42). Карен Хачанов (Россия) – 860…

64 (65). Даниил Медведев (Россия) – 782…

81 (82). Андрей Кузнецов (Россия) – 660…

83 (83). Михаил Южный (Россия) – 624…

95 (94). Евгений Донской (Россия) – 558.

На будущей неделе состоится один турнир: теннисисты сыграют в Риме.

Рейтинг ATP

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