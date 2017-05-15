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Рафаэль Надаль потеснил Роджера Федерера с четвертой строчки рейтинга
Лучшим из россиян остается Карен Хачанов.
В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений: победитель «Мастерса» в Мадриде испанец Рафаэль Надаль поднялся с 5-й на 4-ю позицию. Его соперник по мадридскому финалу австриец Доминик Тим перебрался с 9-го на 7-е место.
Россиянин Карен Хачанов потерял 12 позиций. Хачанов – лучший в рейтинге среди россиян, он занимает 54-ю строчку.
Рейтинг ATP, версия от 15 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10360 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 6845,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5605,
4 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 5195,
5 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035,
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4180,
7 (9). Доминик Тим (Австрия) – 4035,
8 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3735,
9 (8). Кэй Нисикори (Япония) – 3470,
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055…
54 (42). Карен Хачанов (Россия) – 860…
64 (65). Даниил Медведев (Россия) – 782…
81 (82). Андрей Кузнецов (Россия) – 660…
83 (83). Михаил Южный (Россия) – 624…
95 (94). Евгений Донской (Россия) – 558.
- На будущей неделе состоится один турнир: теннисисты сыграют в Риме.
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