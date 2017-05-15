«Вечерний Ургант» отдыхает». Почему Кафельников – худший персонаж скандала со Спиридоновым

История с Алексеем Спиридоновым простая, как рецепт для мультиварки.

Неизвестная (казалось бы) девушка Ольга Борисова спросила, где в районе Тверской готовят хорошие чебуреки. Ей ответил бывший теннисист Евгений Кафельников, уточнивший, что самые топовые чебуреки делает волейболист Алексей Спиридонов у себя на даче. Затем в диалог ворвался сам Спиридонов, внезапно предложивший Ольге соснуть на Ленинском проспекте.

Тут выяснилось, что Борисова – активистка «Открытой России». Заиграл трек «Касты» «Вокруг шум»: леди привлекла коллег и потребовала извинений, а Спиридонов продолжил однотипно шутить про оральный секс. Случился грандиознейший скандал – про оборзевшего волейболиста узнали тысячи людей, не подозревающих, чем либеро отличается от доигровщика.

Из этого медиавзрыва можно сделать три вывода.

Во-первых, во всей ситуации виноват однозначно Спирик, тут без вариантов. По сути, двухметровый 28-летний мужик плюнул в лицо незнакомой девушке – просто так, ни за что. Аргументы в духе «отстаньте от парня, он же тролль и со всеми так общается» абсолютно не работают. Предложение «соснуть» – не троллинг и ни в коем случае не домогательство (такие версии уже тоже есть), а обычное колхозное хамство. Дело даже не в том, что Алексей – бывший игрок сборной, а в том, что так себя вести в принципе никому нельзя.

Во-вторых, Спиридонова правильнее всего называть не быдлом или придурком, а блаженным фриком. Он ведь искренне считает, что дает в твиттере хитовые стендап-концерты. «Это шутка юмора», – объяснил Спиридонов Лайфу. Алексей действительно все сделал не со зла – он думал, что Ольга Борисова вместе с ним похохочет над чудесной репризой про чебурек. Ну, натуральный фрик.

В-третьих и в-главных, со Спиридоновым все давно понятно, а вот с его сетевыми друзьями – нет. Одни приятели Алексея ворчали, что активистки атакуют его исключительно ради хайпа. Другие цитировали Спирика и ставили хохочущие смайлики. К сожалению, во вторую категорию попал и Евгений Кафельников – самый титулованный российский теннисист.

Из-за этого становится реально грустно. Кафельникову 43 года. У него была шикарная теннисная карьера. Его знают во всем мире. У него, в отличие от Спиридонова, нет репутации законченного шута. Что мог бы посоветовать такой вроде бы достойный мужчина зарвавшемуся пацану, который моложе на 15 лет?

«Леха, остановись. Хватит. Ты неправ. Переступи через гордость, извинись перед девушкой и забудь про это».

Но Евгений повел себя иначе. Вот как он отреагировал на шоу Спиридонова:

«Ты поднял котировку чебурека!»

«Чебуречные должны платить тебе процент!»

«Леха, браво!!! «Наша Russia», Comedy Club и «Вечерний Ургант» отдыхают»

И правда, невероятно смешно. Обхохочешься.

Полтора года назад Кафельников дал очень мерзкое по тональности интервью Анне Чакветадзе. Внутри прозвучала крайне спорная мысль: Евгений сказал, что лучше бы социальных сетей вообще не существовало.

Теперь понятно, почему он агитировал против твиттера и других сервисов: если бы не Джек Дорси, Марк Цукерберг и Павел Дуров, таким гнусным людям, как Кафельников, было бы гораздо проще казаться красавчиками.

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