Новак Джокович взял на тренировку сына и дал ему урок вместе с Томашем Бердыхом

Новак Джокович в свободное от матчей время приобщает к теннису сына Стефана. Мальчик едва удерживает ракетку, но уже попадает по мячу.

После победы над Роберто Баутистой в третьем круге «Мастерса» Новак в компании сына провел тренировку вместе с Томашем Бердыхом, сообщает официальный сайт ATP.

Джоковичу-младшему 2,5 года.

Новак Джокович занимает второе место в рейтинге ATP.

В четвертьфинале «Мастерса» в Риме Новак сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.

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