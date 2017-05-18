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Новак Джокович взял на тренировку сына и дал ему урок вместе с Томашем Бердыхом

Джокович взял на тренировку сына и дал ему урок вместе с Бердыхом
Eurosport

9 мин. назад

Милота.

Новак Джокович в свободное от матчей время приобщает к теннису сына Стефана. Мальчик едва удерживает ракетку, но уже попадает по мячу.

После победы над Роберто Баутистой в третьем круге «Мастерса» Новак в компании сына провел тренировку вместе с Томашем Бердыхом, сообщает официальный сайт ATP.

  • Джоковичу-младшему 2,5 года.
  • Новак Джокович занимает второе место в рейтинге ATP.
  • В четвертьфинале «Мастерса» в Риме Новак сыграет с Хуаном Мартином дель Потро.

Сетка «Мастерса» в Риме

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