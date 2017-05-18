Теннисист Никита Кривонос дисквалифицирован за организацию договорных матчей

Американский теннисист организовал договорной матч на турнире в Иллинойсе в 2015 году. Tennis Integrity Unit начал расследование после того, как один из матчей турнира вызвал подозрение из-за аномального количества ставок.

Кривонос отказался сотрудничать со следствием, из-за чего был обвинен и дисквалифицирован на 10 лет. Теннисист обязан заплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

На момент отстранения Кривонос занимал 931-ю строчку в рейтинге.

Наивысшая позиция 30-летнего теннисиста – 389-я.

Кривонос – победитель четырех «Фьючерсов».

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