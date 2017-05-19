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35-летняя японка поддерживала себя в тонусе между розыгрышами отжиманиями
Хорошо, что матч был не пятисетовый.
Забавное видео появилось с турнира ITF-тура в японском городе Куруме. В матче второго круга встречались хозяйка корта Рика Фудзивара и Лора Робсон из Великобритании.
Короткие промежутки между розыгрышами 35-летняя японка проводила за отжиманиями.
- Такие необычные ухищрения не помогли – Робсон победила 6:1, 6:3.
- Фудзивара – победительница девяти турниров ITF в одиночном разряде. В ее активе один титул WTA в парах.
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