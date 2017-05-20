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Сотрудники обувного бутика отказали Серене Уильямс в скидке из-за цвета кожи

Сотрудники обувного бутика отказали Серене в скидке из-за цвета кожи
Р-Спорт

1 час назад

Американская теннисистка столкнулась с проявлением расизма.

Об инциденте с Сереной Уильямс стало известно из материалов дела бывшей сотрудницы обувной компании Gianvito Rossi Уитни Уилберн. Женщина подала в суд на свое бывшее руководство, обвиняя его в неоднократных проявлениях расовой неприязни к ней, в частности, и к темнокожим покупателям вообще, сообщает New York Post.

Уилберн заявила, что когда Серена Уильямс через своих представителей попросила у руководства бутика скидку на внушительную покупку, сотрудники отказали ей в этом, назвав отвратительной.

По словам бывшей сотрудницы, работники бутика отпускали унизительные комментарии расового характера и давали понять, что компания не желает видеть свою продукцию на афроамериканках.

«Когда позже компанию все-таки вынудили это сделать под давлением журнала Vogue, бутик предложил известной теннисистке лишь небольшую часть скидки, которую обычно получают белые знаменитости», – говорится в материалах судебного дела.

  • О реакции самой Уильямс, которая беременна и осенью ожидает появления на свет первенца, на данный момент неизвестно.
  • В апреле Уильямс подверглась расистским оскорблениям со стороны капитана сборной Румынии по теннису Илие Настасе.

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