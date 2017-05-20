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«Строки про алые губы и показ сисек сделали мой день». Мария Шарапова поделилась письмом от фаната

«Строки про алые губы и показ сисек сделали мой день». Шарапова поделилась письмом от фаната
Eurosport

23 мин. назад

Российская теннисистка опубликовала в инстаграме необычное послание от болельщика.

«Один болельщик написал мне в Риме это вдохновляющее письмо, и абзац о красоте действительно впечатляет.

Алые губы и показ сисек сделали мой день, но суть этого послания замечательная. Будь собой, соответствуй своему собственному я. Это красиво. Именно поэтому сегодня я надену многослойную одежду унисекс большего размера, неуклюжие ботинки и соберу волосы в пучок», – написала Шарапова, опубликовав фотографию письма.

«Что значит быть красивой? Это не значит заботиться о стандартах, алых губах, демонстрации сисек и сексуальной привлекательности. Носить только то, в чем вам комфортно, быть свободной от желания привлекать и изумлять, от поисков эталона, идеального для себя тела или подходящих эмоций во взгляде», – говорится в письме болельщика.

  • Шарапова в апреле вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации.
  • Российская теннисистка находится на 211-м месте в рейтинге WTA.

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