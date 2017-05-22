Александр Зверев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP

Зверев поднялся с 17-го на 10-е место после победы на турнире серии «Мастерс» в Риме. В финале Зверев выиграл у второй ракетки мира серба Новака Джоковича. Александр впервые в карьере попал в первую десятку мирового рейтинга. Его старший брат Михаил Зверев занимает 33-ю строчку.

Карен Хачанов сохранил позицию (54). Другой представитель России Даниил Медведев опустился с 64-й на 65-ю строчку, Михаил Южный – с 83-й на 84-ю, Андрей Кузнецов – с 81-й на 85-ю, а Евгений Донской с 95-й на 99-ю.

Рейтинг ATP от 22 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10370 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445,

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5445,

4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 4375,

5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035,

6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4360,

7 (7).Доминик Тим (Австрия) – 4145,

8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765,

9 (9). Кэи Нисикори (Япония) – 3560,

10 (17). Александр Зверев (Германия) – 3150...

54 (54). Карен Хачанов (Россия) – 860...

65 (64). Даниил Медведев (Россия) – 782...

84 (33). Михаил Южный (Россия) – 624...

85 (81). Андрей Кузнецов (Россия) – 615...

99 (94). Евгений Донской (Россия) – 558.

На будущей неделе пройдут турниры в Женеве и Лионе.

В Париже стартует квалификация «Ролан Гаррос».

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