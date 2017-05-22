Eurosport
Александр Зверев впервые в карьере вошел в топ-10 рейтинга ATP
Теннисист из Германии – автор самого мощного прорыва недели.
Зверев поднялся с 17-го на 10-е место после победы на турнире серии «Мастерс» в Риме. В финале Зверев выиграл у второй ракетки мира серба Новака Джоковича. Александр впервые в карьере попал в первую десятку мирового рейтинга. Его старший брат Михаил Зверев занимает 33-ю строчку.
Карен Хачанов сохранил позицию (54). Другой представитель России Даниил Медведев опустился с 64-й на 65-ю строчку, Михаил Южный – с 83-й на 84-ю, Андрей Кузнецов – с 81-й на 85-ю, а Евгений Донской с 95-й на 99-ю.
Рейтинг ATP от 22 мая:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 10370 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 7445,
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5445,
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) – 4375,
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) – 5035,
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4360,
7 (7).Доминик Тим (Австрия) – 4145,
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3765,
9 (9). Кэи Нисикори (Япония) – 3560,
10 (17). Александр Зверев (Германия) – 3150...
54 (54). Карен Хачанов (Россия) – 860...
65 (64). Даниил Медведев (Россия) – 782...
84 (33). Михаил Южный (Россия) – 624...
85 (81). Андрей Кузнецов (Россия) – 615...
99 (94). Евгений Донской (Россия) – 558.
- На будущей неделе пройдут турниры в Женеве и Лионе.
- В Париже стартует квалификация «Ролан Гаррос».