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Энди Маррей выиграл второй титул в сезоне, победив в фэнтези АПЛ благодаря Харри Кейну
Не турнир «Большого шлема», но тоже хорошо.
Энди Маррей победил старшего брата Джейми в фэнтези-лиге чемпионата Англии.
«Наша фэнтези футбольная лига свелась в последний день сезона к битве между мной и моим братом. Спасибо Харри Кейну за то, что помог мне сделать брата Джейми на самом финише», – написал Маррей в инстаграме.
- Победа в фэнтези-лиге стала для первой ракетки мира лишь второй в 2017 году. В начале марта Энди стал победителем турнира в Дубае.
- 15 мая Маррею исполнилось 30 лет.
- 28 мая стартует «Ролан Гаррос»-2017.
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