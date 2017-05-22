Энди Маррей выиграл второй титул в сезоне, победив в фэнтези АПЛ благодаря Харри Кейну

Энди Маррей победил старшего брата Джейми в фэнтези-лиге чемпионата Англии.

«Наша фэнтези футбольная лига свелась в последний день сезона к битве между мной и моим братом. Спасибо Харри Кейну за то, что помог мне сделать брата Джейми на самом финише», – написал Маррей в инстаграме.

Победа в фэнтези-лиге стала для первой ракетки мира лишь второй в 2017 году. В начале марта Энди стал победителем турнира в Дубае.

15 мая Маррею исполнилось 30 лет.

28 мая стартует «Ролан Гаррос»-2017.

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