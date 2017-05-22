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Энди Маррей выиграл второй титул в сезоне, победив в фэнтези АПЛ благодаря Харри Кейну

Маррей выиграл второй титул в сезоне, победив в фэнтези АПЛ благодаря Кейну
Eurosport

57 мин. назад

Не турнир «Большого шлема», но тоже хорошо.

Энди Маррей победил старшего брата Джейми в фэнтези-лиге чемпионата Англии.

«Наша фэнтези футбольная лига свелась в последний день сезона к битве между мной и моим братом. Спасибо Харри Кейну за то, что помог мне сделать брата Джейми на самом финише», – написал Маррей в инстаграме.

  • Победа в фэнтези-лиге стала для первой ракетки мира лишь второй в 2017 году. В начале марта Энди стал победителем турнира в Дубае.
  • 15 мая Маррею исполнилось 30 лет.
  • 28 мая стартует «Ролан Гаррос»-2017.

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