Род Лэйвер: «Роджер Федерер или Рафаэль Надаль? Никто не может считаться величайшим в истории»

Легенда мирового тенниса Род Лэйвер признал, что не преуспел бы в игре против современных соперников.

«Мне пришлось бы учиться играть современными ракетками, понять, что я могу сделать. Сегодня, чтобы стать хорошим игроком, нужно учиться с детства, нужно учиться укороченным ударам, использовать верхнее вращение.

Смог бы я выиграть больше матчей против Федерера или Надаля? Наверное, нет. У них разный стиль игры. На грунте нет никого сильнее Надаля. Роджер может на корте все. Он умеет играть на харде и на траве.

Сегодня ты можешь считаться хорошим теннисистом, только если умеешь играть на всех покрытиях.

Кто величайший теннисист в истории? Думаю, такого нет. Ты можешь быть первым только в своей эре», – заявил Лэйвер, слова которого приводит Tennis World USA.

Род Лэйвер – единственный в истории теннисист во всех разрядах, дважды выигравший календарный «Большой шлем». Это достижение покорилось австралийцу и в Любительской эре (1962), и в Открытой эре (1969).

Во времена Лэйвера Australian Open и US Open проводились на траве, хардовых «Шлемов» не существовало.

После Лэйвера только Новаку Джоковичу из мужчин-одиночников удалось выиграть четыре мэйджора подряд, но серб это сделал не за один календарный год.

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