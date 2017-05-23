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Чемпион юниорского Australian Open Оливер Андерсон признался в участии в договорном матче

Чемпион юниорского Australian Open признался в участии в договорном матче
Eurosport

11 мин. назад

Австралиец временно дисквалифицирован.

19-летний игрок признал вину в том, что намеренно проиграл сет Харрисону Ломбе в матче первого круга «Челленджера» в Австралии. Заказавший нужный результат мужчина поставил 2000 тысячи долларов с коэффициентом 6.

О возможном договорном характере матча в полицию сообщила букмекерская контора Crown Bet, в которой неизвестные попытались сначала поставить 10 тысяч на проигрыш Андерсоном сета, а затем 13 тысяч на то, что встреча завершится в трех партиях.

Предположения Crown Bet подтвердились, когда при счете 4:4 в первом сете Андерсон выполнил несколько нелепых двойных ошибок.

Суд назначил австралийцу испытательный срок и наказал его штрафом в 500 долларов. Андерсон пока не выступает, так как считается временно дисквалифицированным в ITF, который не вынес по нему окончательного решения.

  • В 2016 году Андерсон выиграл юниорский Australian Open.
  • На момент дисквалификации Оливер занимал 639 место в рейтинге.
  • Его соперник по договорному матче стоял на 900 строчек ниже.

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