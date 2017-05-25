Маргарет Корт объявила бойкот авиакомпании, поддержавшей однополые браки

«Пишу это письмо руководству Qantas и гендиректору Алану Джойсу как пастор церкви пятидесятников в Перте.

Я разочарована тем, что Qantas стал активным промоутером однополых браков. Я верю в брак, как в союз между мужчиной и женщиной – так говорится в Библии.

Ваши заявления не оставляют мне иного выбора, кроме как обратиться за услугами к другим авиакомпаниями в моих многочисленных перелетах.

Я люблю всех людей и буду рада общению с вами в любое время. Но это произойдет не на борту самолетов Qantas», – написала Корт, чье письмо приводит The West Australian.

Федерация тенниса Австралии уже выступила с заявлением, что уважает достижения Корт, но ее личное мнение не имеет никакого отношения к позиции и ценностям организации.

Маргарет Корт удерживает рекорд по числу выигранных мэйджоров в одиночном разряде (24) и во всех разрядах (64).

В 1970 году Корт стала второй теннисисткой в истории, собравшей календарный «Большой шлем».

После завершения карьеры Маргарет получила диплом богослова и стала священником.

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