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Маргарет Корт объявила бойкот авиакомпании, поддержавшей однополые браки
Кто-то нарывается на исключение из Зала теннисной славы.
«Пишу это письмо руководству Qantas и гендиректору Алану Джойсу как пастор церкви пятидесятников в Перте.
Я разочарована тем, что Qantas стал активным промоутером однополых браков. Я верю в брак, как в союз между мужчиной и женщиной – так говорится в Библии.
Ваши заявления не оставляют мне иного выбора, кроме как обратиться за услугами к другим авиакомпаниями в моих многочисленных перелетах.
Я люблю всех людей и буду рада общению с вами в любое время. Но это произойдет не на борту самолетов Qantas», – написала Корт, чье письмо приводит The West Australian.
Федерация тенниса Австралии уже выступила с заявлением, что уважает достижения Корт, но ее личное мнение не имеет никакого отношения к позиции и ценностям организации.
- Маргарет Корт удерживает рекорд по числу выигранных мэйджоров в одиночном разряде (24) и во всех разрядах (64).
- В 1970 году Корт стала второй теннисисткой в истории, собравшей календарный «Большой шлем».
- После завершения карьеры Маргарет получила диплом богослова и стала священником.